Arbitri, chiuse le indagini della Procura Figc su Zappi: possibile deferimento in arrivo

La Procura Federale della Figc ha concluso le indagini sul presidente dell’AIA, Antonio Zappi, in merito alle presunte pressioni legate al cambio ai vertici degli organi tecnici di Serie C e Serie D, dove Maurizio Ciampi e Alberto Pizzi sono stati sostituiti da Daniele Orsato e Stefano Braschi. La notizia è stata appresa dall’ANSA in ambienti calcistici.

L’inchiesta arriva a circa un mese dalla posizione ufficiale espressa dall’AIA contro la proposta di scissione della CAN A e la creazione di un organismo arbitrale autonomo sul modello inglese.

Secondo quanto trapela, l’indagine è stata avviata dopo una segnalazione giunta agli uffici federali da parte di un associato AIA, che denunciava pressioni del presidente e del Comitato Nazionale per spingere alcuni responsabili tecnici alle dimissioni. Tuttavia, fonti arbitrali riferiscono che la segnalazione sarebbe risultata priva di fondamento: lo stesso firmatario avrebbe poi presentato una querela alla Procura della Repubblica, sostenendo un uso improprio dei propri dati personali e negando di aver mai sottoscritto l’esposto.

Nonostante ciò, la Procura Federale ha scelto di proseguire, arrivando alla chiusura delle indagini, un passaggio che manifesta l’intenzione di procedere al deferimento. Zappi avrà ora 15 giorni per presentare le proprie memorie difensive.

L’AIA ha sempre sostenuto che l’avvicendamento ai vertici tecnici – avvenuto cinque mesi fa – rispondesse alla necessità di aggiornare l’assetto arbitrale, alla luce dei risultati delle ultime stagioni, rientrando pienamente nelle prerogative di autonomia tecnica dell’Associazione. Orsato e Braschi, scelti per sostituire Ciampi e Pizzi, sono considerati profili di primo piano del movimento arbitrale.

Zappi era stato eletto lo scorso dicembre con il 73% dei consensi, da quasi mille grandi elettori, con un mandato mirato alla riorganizzazione tecnica e strutturale dell’AIA.