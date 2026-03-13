Amoruso: «In B il Venezia ha preso il largo. Monza-Palermo…»

L’ex attaccante della Juventus Nicola Amoruso ha analizzato diversi temi del calcio italiano, dalla stagione dei bianconeri alla corsa salvezza in Serie A fino alla situazione della Serie B. Le dichiarazioni sono state rilasciate in un’intervista concessa ad Alessio Alaimo per Tuttomercatoweb.com.

«La Juventus non è costruita per vincere, va migliorata. Spalletti e Yildiz sono i punti fermi da cui ripartire, il tecnico però ha migliorato una squadra che da anni giocava male».





Amoruso si è espresso sulla corsa alla Champions League: «La Juve può andarci perché può preparare bene la settimana non avendo altri impegni. Il Como però ha la consapevolezza di giocare senza pressioni. Tutto quello che arriva è in più. La squadra di Fabregas ha già cinquantuno punti e la spensieratezza può aiutare».

Secondo Amoruso, il Como resta comunque una squadra molto giovane: «Qualche punto può lasciarlo per strada proprio per questo, ma resta la squadra che merita più di tutte la Champions League».

L’ex attaccante bianconero ha poi analizzato la lotta per non retrocedere: «Occhio all’Hellas, è una scheggia impazzita. Poi vedo una Cremonese in grandissimo affanno. Mi auguro che Nicola non rischi il posto, ma la squadra non riesce a fare gol».

Amoruso ha parlato anche della situazione del Lecce: «Ha una grande anima. Magari tecnicamente non ha grandi qualità ma è abituato a lottare davanti a queste situazioni e può uscirne».

Uno sguardo anche alla Fiorentina, che secondo l’ex attaccante deve ancora completare il proprio percorso di crescita: «Deve stare attenta. Sembra aver tirato fuori la testa dalle zone complicate, ma deve iniziare a giocare per i tre punti».

Spazio anche alla Serie B e alla corsa promozione. Amoruso ha sottolineato il grande momento del Venezia: «Il Venezia di Stroppa ha preso il largo. Stroppa è una certezza».

Infine l’ex attaccante ha commentato anche la prossima sfida tra Monza e Palermo: «È una bella partita, due squadre di grande valore. Il campionato è davvero interessante».

Chiusura dedicata alla Sampdoria, che continua a vivere un momento complicato: «Non capisco questa squadra. Quando sembra uscire dalle difficoltà ci ricade subito. Sembra ci sia un incantesimo».

Per Amoruso la soluzione potrebbe essere il ritorno di Beppe Iachini: «Credo possa essere la scelta migliore. Conosce ambiente e categoria e con i suoi concetti può tirare fuori la squadra da situazioni così difficili».