AIA nella bufera, Zappi deferito dalla Procura FIGC: il messaggio del presidente agli arbitri

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 15, 2025

 

Come si legge su TuttoMercatoWeb.com scoppia il caso all’interno dell’Associazione Italiana Arbitri. Il presidente dell’AIA, Antonio Zappi, è stato deferito dalla Procura Federale FIGC insieme a Emanuele Marchesi, membro del Comitato Nazionale, nell’ambito di un’indagine che riguarda presunte pressioni legate alla riorganizzazione degli organi tecnici della Serie C e della Serie D.

La notizia è stata resa nota dallo stesso Zappi attraverso una comunicazione ufficiale pubblicata sul sito dell’AIA e indirizzata a tutti gli associati. Nel messaggio, il presidente ha confermato di aver ricevuto il deferimento nella giornata odierna, respingendo con fermezza ogni addebito e ribadendo la totale estraneità ai fatti contestati.

Zappi ha sottolineato la piena legittimità del proprio operato e di quello dell’Associazione, evidenziando come siano state immediatamente avviate tutte le iniziative necessarie per collaborare con la giustizia sportiva. Documentazione e chiarimenti, ha spiegato, sono già stati messi a disposizione degli organi competenti per dimostrare la correttezza delle azioni intraprese.

Nel suo intervento, il presidente dell’AIA ha inoltre invitato il mondo arbitrale a mantenere un atteggiamento responsabile in una fase delicata come questa. L’appello è rivolto all’equilibrio, alla coesione interna e alla tutela dell’immagine dell’Associazione, evitando polemiche pubbliche che possano compromettere l’unità e la credibilità dell’intero sistema arbitrale.

