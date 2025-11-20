Acireale, ufficiale l’arrivo di Simone Lo Faso: l’ex Palermo e Fiorentina riparte dalla maglia granata

L’Acireale piazza un colpo di assoluto spessore per la categoria: Simone Lo Faso è ufficialmente un nuovo calciatore granata. L’attaccante palermitano, classe 1998, riparte dalla Sicilia dopo una carriera che lo ha visto protagonista tra Serie A, B e C.

Lo Faso, alto 1,81, è una seconda punta versatile, capace di agire anche da esterno offensivo su entrambe le fasce o da trequartista. Cresciuto nella Vis Palermo, è poi approdato nel Settore Giovanile del Palermo nel 2007, prima del prestito al Siena nel 2012. Il ritorno in rosanero lo ha lanciato tra i professionisti: con il Palermo ha esordito in Serie A nel 2016, sotto la guida di Roberto De Zerbi, che lo definì «il talento più puro mai allenato in carriera».

Nel 2017 la Fiorentina decise di puntare su di lui, portandolo alla corte di Stefano Pioli. L’esperienza in viola fu però condizionata da un grave infortunio al perone che limitò le sue presenze. In carriera Lo Faso ha indossato anche le maglie di Lecce, Cesena e Pistoiese, oltre ad aver vestito l’azzurro delle nazionali giovanili dall’Under 17 all’Under 20, raccogliendo 25 presenze e 6 reti.

Con l’arrivo ad Acireale, Lo Faso cerca una nuova pagina della sua carriera e diventa una delle pedine più interessanti a disposizione dello staff tecnico granata.

L’Acireale gli dà ufficialmente il benvenuto: inizia un nuovo capitolo in maglia granata.