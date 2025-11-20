Acireale, ufficiale l’arrivo di Simone Lo Faso: l’ex Palermo e Fiorentina riparte dalla maglia granata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

L’Acireale piazza un colpo di assoluto spessore per la categoria: Simone Lo Faso è ufficialmente un nuovo calciatore granata. L’attaccante palermitano, classe 1998, riparte dalla Sicilia dopo una carriera che lo ha visto protagonista tra Serie A, B e C.

Lo Faso, alto 1,81, è una seconda punta versatile, capace di agire anche da esterno offensivo su entrambe le fasce o da trequartista. Cresciuto nella Vis Palermo, è poi approdato nel Settore Giovanile del Palermo nel 2007, prima del prestito al Siena nel 2012. Il ritorno in rosanero lo ha lanciato tra i professionisti: con il Palermo ha esordito in Serie A nel 2016, sotto la guida di Roberto De Zerbi, che lo definì «il talento più puro mai allenato in carriera».

Nel 2017 la Fiorentina decise di puntare su di lui, portandolo alla corte di Stefano Pioli. L’esperienza in viola fu però condizionata da un grave infortunio al perone che limitò le sue presenze. In carriera Lo Faso ha indossato anche le maglie di Lecce, Cesena e Pistoiese, oltre ad aver vestito l’azzurro delle nazionali giovanili dall’Under 17 all’Under 20, raccogliendo 25 presenze e 6 reti.

Con l’arrivo ad Acireale, Lo Faso cerca una nuova pagina della sua carriera e diventa una delle pedine più interessanti a disposizione dello staff tecnico granata.

L’Acireale gli dà ufficialmente il benvenuto: inizia un nuovo capitolo in maglia granata.

Ultimissime

Catanzaro-Pescara in chiaro: l’anticipo della 13ª giornata di Serie B sarà visibile gratis su DAZN

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Acireale, ufficiale l’arrivo di Simone Lo Faso: l’ex Palermo e Fiorentina riparte dalla maglia granata

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Gravina: «Troppe 100 squadre professionistiche. Serve coraggio, entro dicembre presenterò una proposta»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025
Gattuso

Italia–Irlanda del Nord in semifinale playoff: Gattuso avverte «Servirà una grande partita»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025

Palermo al lavoro a Torretta in vista dell’Entella: focus su tattica e palle inattive

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 20, 2025