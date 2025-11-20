Catanzaro-Pescara in chiaro: l’anticipo della 13ª giornata di Serie B sarà visibile gratis su DAZN
Buone notizie per gli appassionati di Serie B: l’anticipo della 13ª giornata, Catanzaro-Pescara, sarà trasmesso gratuitamente su DAZN e senza necessità di registrazione.
La piattaforma ha infatti deciso di rendere il match disponibile in chiaro, permettendo anche ai non abbonati di seguire una delle sfide più attese del weekend cadetto. Una scelta che conferma l’obiettivo di ampliare l’accesso ai contenuti e valorizzare le dirette del campionato.
La partita, molto attesa soprattutto per il momento positivo dei giallorossi e per l’urgenza di punti degli abruzzesi, sarà quindi visibile a tutti gli utenti tramite l’app o il sito DAZN, senza alcun costo aggiuntivo.
Un’opportunità preziosa per i tifosi, che potranno vivere l’atmosfera del match dallo stadio Ceravolo direttamente sul proprio dispositivo.