Virtus Entella: quattro club di B su Silletti

Il calciomercato di Serie B è entrato nel vivo e il difensore Enrico Silletti, attualmente in forza al Team Altamura, è uno dei nomi più chiacchierati. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, sono ben quattro i club di Serie B che hanno messo gli occhi sul giovane centrale, attirato dalle sue prestazioni e dal potenziale di crescita.

Tra le squadre maggiormente interessate, si parla con insistenza del Catanzaro, che ha seguito Silletti nelle ultime settimane, ma anche Empoli ed Entella sono da tempo sulle sue tracce. In particolare, i liguri, secondo le indiscrezioni, potrebbero fare un ulteriore rilancio per cercare di strappare il giocatore, forte della buona relazione con il club detentore del cartellino.

Anche il Bari ha sondato la situazione, ma la trattativa non sembra ancora decollare. La posizione dell’Altamura, comunque, è chiara: il difensore potrebbe partire in questa finestra di mercato, ma solo con la formula del prestito fino al termine della stagione, una condizione che potrebbe favorire l’Entella, intenzionata a portare Silletti nel proprio reparto difensivo.