Viali alla Gazzetta: «Serie B incerta come sempre, servono altre cinque giornate per capire i valori»

La Serie B ha già mostrato tutto il suo volto incerto. William Viali, intervistato da Nicola Binda per la Gazzetta dello Sport, non ha dubbi: «È la solita Serie B, ogni partita sarà equilibrata e i risultati resteranno sempre incerti. Con il mercato aperto era difficile lavorare, molti organici sono stati completati solo negli ultimi giorni».

Ora che le trattative sono finite, secondo Viali il contesto è più chiaro. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, l’allenatore evidenzia che «le rose sono state sistemate, gli allenatori hanno potuto lavorare con gruppi ben definiti e i giocatori che avevano la testa sul mercato ora pensano solo a giocare».

Gazzetta dello Sport: “Serie B, finito il rodaggio: ora si fa sul serio”

Nicola Binda riporta sulla Gazzetta dello Sport le considerazioni di Viali sui tempi per capire i veri valori del torneo: «Alla prossima sosta sarà il primo step importante. In queste cinque giornate, che si giocheranno in poco più di 20 giorni, si cominceranno a delineare le gerarchie. Poi ovviamente la classifica si definirà meglio più avanti, ma fino all’ultima giornata resterà un campionato incerto».