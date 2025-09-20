Verona-Juventus, furia Tudor: «Rigore vergognoso, avrei voluto un altro arbitro»

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Dopo il pareggio maturato al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona, Igor Tudor ha commentato il match ai microfoni di DAZN con parole dure verso l’arbitro Rapuano e il VAR.

«Oggi dovevamo avere più energia, abbiamo giocato tre partite in sette giorni – ha spiegato il tecnico – Avrei voluto però un altro arbitro. Il rigore concesso è vergognoso: lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. Non esistono, così come manca il rosso a Orban: l’arbitro mi ha detto che non aveva caricato. Sono decisioni su cui non so cosa dire, non guarda la palla: è una vergogna, soprattutto con la presenza del VAR».

Ultimissime

Serie B, il Modena espugna Mantova 3-1 e aggancia il Palermo in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Verona-Juventus, furia Tudor: «Rigore vergognoso, avrei voluto un altro arbitro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Palermo-Bari, Giovane esulta dopo l’esordio: “Notte speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Monza-Sampdoria, Donati: «La squadra non merita questo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Serie B: Modena avanti 1-2 all’intervallo sul Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025