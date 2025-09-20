Verona-Juventus, furia Tudor: «Rigore vergognoso, avrei voluto un altro arbitro»
Dopo il pareggio maturato al “Bentegodi” contro l’Hellas Verona, Igor Tudor ha commentato il match ai microfoni di DAZN con parole dure verso l’arbitro Rapuano e il VAR.
«Oggi dovevamo avere più energia, abbiamo giocato tre partite in sette giorni – ha spiegato il tecnico – Avrei voluto però un altro arbitro. Il rigore concesso è vergognoso: lo possono dare solo quelli che non hanno mai giocato a calcio. Non esistono, così come manca il rosso a Orban: l’arbitro mi ha detto che non aveva caricato. Sono decisioni su cui non so cosa dire, non guarda la palla: è una vergogna, soprattutto con la presenza del VAR».