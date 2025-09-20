Serie B, il Modena espugna Mantova 3-1 e aggancia il Palermo in vetta. La classifica aggiornata
Una serata da dimenticare per il Mantova e da ricordare per il Modena: i canarini espugnano lo stadio di Mantova con un netto 3-1 nella partita delle 19.30, agganciando il Palermo al primo posto in classifica a quota dieci punti.
La gara si era subito messa male per i padroni di casa: al 1’ Gliozzi sblocca il risultato con un preciso colpo, dopo appena 45 secondi dal fischio d’inizio. Il Mantova prova a reagire, ma la difesa emiliana regge bene, mentre Mensah e compagni creano qualche occasione senza concretizzare. Al 12’, un rigore assegnato al Modena per fallo di mano di Caprini poteva chiudere i conti, ma Gliozzi fallisce, mantenendo viva la partita.
Il Modena raddoppia al 39’ con Tonoli di testa su corner e chiude virtualmente il primo tempo con la sicurezza del vantaggio. Tuttavia, un rigore a favore del Mantova al 45’, trasformato da Mancuso, riapre parzialmente le speranze biancorosse, portando il punteggio sull’1-2 all’intervallo.
Nella ripresa il Modena mantiene il controllo del gioco. Al 67’, un clamoroso autogol di Majer, su traversone di Gliozzi, sigilla il 3-1 finale per i canarini. Il Mantova non riesce a trovare contromisure efficaci e la partita termina con una netta sconfitta per i biancorossi.
La vittoria consente al Modena di agganciare in vetta il Palermo, consolidando il primato del campionato. Da segnalare anche la partecipazione dei tifosi mantovani: dopo lo sciopero nel primo tempo, in Curva Te è apparso lo striscione “11 LEONI!”, un invito alla squadra a lottare fino all’ultimo minuto.
La classifica aggiornata
Modena 10
Palermo 10
Cesena 10
Frosinone 8
Monza 7
Juve Stabia 6
Carrarese 5
Reggiana 5
Entella 5
Südtirol 5
Venezia 5
Empoli 4
Catanzaro 4
Avellino 4
Mantova 3
Spezia 2
Pescara 1
Padova 1
Bari 1
Sampdoria 0