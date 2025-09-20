Serie B, il Modena espugna Mantova 3-1 e aggancia il Palermo in vetta. La classifica aggiornata

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Una serata da dimenticare per il Mantova e da ricordare per il Modena: i canarini espugnano lo stadio di Mantova con un netto 3-1 nella partita delle 19.30, agganciando il Palermo al primo posto in classifica a quota dieci punti.

La gara si era subito messa male per i padroni di casa: al 1’ Gliozzi sblocca il risultato con un preciso colpo, dopo appena 45 secondi dal fischio d’inizio. Il Mantova prova a reagire, ma la difesa emiliana regge bene, mentre Mensah e compagni creano qualche occasione senza concretizzare. Al 12’, un rigore assegnato al Modena per fallo di mano di Caprini poteva chiudere i conti, ma Gliozzi fallisce, mantenendo viva la partita.

Il Modena raddoppia al 39’ con Tonoli di testa su corner e chiude virtualmente il primo tempo con la sicurezza del vantaggio. Tuttavia, un rigore a favore del Mantova al 45’, trasformato da Mancuso, riapre parzialmente le speranze biancorosse, portando il punteggio sull’1-2 all’intervallo.

Nella ripresa il Modena mantiene il controllo del gioco. Al 67’, un clamoroso autogol di Majer, su traversone di Gliozzi, sigilla il 3-1 finale per i canarini. Il Mantova non riesce a trovare contromisure efficaci e la partita termina con una netta sconfitta per i biancorossi.

La vittoria consente al Modena di agganciare in vetta il Palermo, consolidando il primato del campionato. Da segnalare anche la partecipazione dei tifosi mantovani: dopo lo sciopero nel primo tempo, in Curva Te è apparso lo striscione “11 LEONI!”, un invito alla squadra a lottare fino all’ultimo minuto.

La classifica aggiornata

Modena 10

Palermo 10

Cesena 10

Frosinone 8

Monza 7

Juve Stabia 6

Carrarese 5

Reggiana 5

Entella 5

Südtirol 5

Venezia 5

Empoli 4

Catanzaro 4

Avellino 4

Mantova 3

Spezia 2

Pescara 1

Padova 1

Bari 1

Sampdoria 0

Ultimissime

Serie B, il Modena espugna Mantova 3-1 e aggancia il Palermo in vetta. La classifica aggiornata

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Verona-Juventus, furia Tudor: «Rigore vergognoso, avrei voluto un altro arbitro»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Palermo-Bari, Giovane esulta dopo l’esordio: “Notte speciale”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Monza-Sampdoria, Donati: «La squadra non merita questo»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025

Serie B: Modena avanti 1-2 all’intervallo sul Mantova

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 20, 2025