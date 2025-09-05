Gazzetta dello Sport: “Venezia, centrocampo da A”

Come racconta Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il cuore del Venezia è il suo centrocampo. Giovanni Stroppa, tecnico che ha vinto la Serie B per tre volte, ha sempre costruito le sue squadre partendo dalla qualità in mezzo al campo e anche stavolta non fa eccezione.

La partenza di Nicolussi Caviglia era prevista, l’arrivo di Bohinen pianificato: con lui il reparto è completo, anche se il mancato approdo di Felici dal Cagliari ha lasciato scoperta la spinta sulle fasce. «L’operazione potrebbe essere solo rinviata a gennaio», sottolinea Binda sulla Gazzetta dello Sport.

Il leader del centrocampo è Alfred Duncan. Ghanese naturalizzato in Italia dal 2010, con 319 presenze in Serie A, ha preso in mano la regia dei lagunari. Stroppa gli ha affidato esperienza e visione di gioco, qualità confermate dal gol decisivo segnato al Bari al debutto. Bohinen è la sua alternativa naturale, pur essendo ancora indietro di condizione, e Duncan può anche essere riproposto mezzala se necessario.

Accanto a lui agiscono due interpreti diversi ma complementari. Da una parte c’è Gianluca Busio, statunitense di 23 anni e già capitano, con 129 presenze in campionato e una promozione conquistata con Vanoli. Dinamico e intelligente tatticamente, è la mezzala ideale per Stroppa. Dall’altra parte c’è Aboubakar Doumbia, 21 anni, nato a Treviglio e cresciuto nell’AlbinoLeffe, con già 24 presenze in Serie A. «La doppietta al Mantova in Coppa Italia – ricorda Binda sulla Gazzetta dello Sport – ha certificato la sua maturità: sarà il prossimo uomo mercato del Venezia».

Il valore aggiunto è la profondità del reparto. Oltre a Kike Perez, talento discontinuo ma purissimo, Stroppa può contare su Lella, centrocampista reduce da due promozioni consecutive. Non mancano poi le opzioni tattiche: l’allenatore potrebbe accentrare giocatori nati esterni, come Bjarkason, Compagnon o Pietrelli, ripercorrendo esperimenti già riusciti con Vandeputte a Cremona o Messias a Crotone.

In definitiva, conclude Nicola Binda sulla Gazzetta dello Sport, il Venezia dispone di un centrocampo «da Serie A», completo e vario, vero motore della squadra nella corsa al ritorno nella massima categoria.