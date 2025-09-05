Gazzetta dello Sport: “Sampdoria, gesto eroico di Bellemo”

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Alessandro Bellemo, centrocampista della Sampdoria, si è reso protagonista di un gesto eroico martedì sera a Chioggia, sua città natale. Il giocatore era a casa del fratello per trascorrere una serata in famiglia con la compagna e il figlio neonato, quando si è trovato al centro di un grave episodio di cronaca nera.

A Sottomarina, la turista polacca Monika Grimm, 34 anni e residente in Germania, è stata brutalmente aggredita e accoltellata mentre portava a spasso il cane. L’animale, spaventato, è fuggito ed è stato ritrovato soltanto il giorno successivo. Le condizioni della donna, inizialmente gravi, sono ora fuori pericolo.

Determinante l’intervento dei fratelli Bellemo. «Abbiamo sentito le urla e siamo scesi in strada – ha raccontato Stefano Bellemo a La Nuova Venezia, citato dalla Gazzetta dello Sport –. L’abbiamo accompagnata quasi fino a casa nostra, chiamando i soccorsi anche grazie all’aiuto di alcuni inquilini che parlavano tedesco».

L’arrivo tempestivo dell’ambulanza ha permesso di stabilizzare la donna e scongiurare conseguenze peggiori. Nel frattempo, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 25 anni con problemi psichici, ritenuto responsabile dell’aggressione.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come la prontezza di Bellemo e del fratello sia stata decisiva per salvare la vita della giovane turista.