Union Brescia, trattativa per Stulac: contatti con la Reggiana

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

L’Union Brescia lavora per rinforzare la rosa negli ultimi giorni di mercato e ha messo nel mirino Leo Stulac, centrocampista sloveno classe 1994.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, è in corso una trattativa con la Reggiana, club in cui il giocatore milita da due stagioni in prestito dal Palermo. Stulac, pur essendo un elemento d’esperienza, non è considerato un intoccabile dagli emiliani e potrebbe così lasciare Reggio nelle prossime ore.

Ultimissime

Union Brescia, trattativa per Stulac: contatti con la Reggiana

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Palermo, mercoledì la presentazione di Joronen

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Serie B, passione senza confini: oltre 126mila spettatori nella prima giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025

Palermo-Frosinone, le quote dei bookmaker: rosanero favoriti al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 26, 2025
Allegri

ALLEGRI FURIOSO: voglio lui in attacco | Ultimatum alla dirigenza…. come nel 2024

Marco Fanfani Agosto 26, 2025