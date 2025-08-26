Union Brescia, trattativa per Stulac: contatti con la Reggiana

L’Union Brescia lavora per rinforzare la rosa negli ultimi giorni di mercato e ha messo nel mirino Leo Stulac, centrocampista sloveno classe 1994.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, noto esperto di calciomercato, è in corso una trattativa con la Reggiana, club in cui il giocatore milita da due stagioni in prestito dal Palermo. Stulac, pur essendo un elemento d’esperienza, non è considerato un intoccabile dagli emiliani e potrebbe così lasciare Reggio nelle prossime ore.