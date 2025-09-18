Udinese, sold out col Milan. Bayo, Lovric e Padelli verso il rientro per la sfida col Palermo

Atmosfera caldissima al Bluenergy Stadium: sabato sera, nell’anticipo di Serie A contro il Milan, l’Udinese farà registrare il primo tutto esaurito stagionale. Restano disponibili soltanto alcuni tagliandi in tribuna, mentre il resto dell’impianto è già sold out.

Ieri l’allenamento a porte aperte ha visto la presenza di circa 400 tifosi, che hanno caricato la squadra di Runjaic in vista della sfida ai rossoneri. Il tecnico è orientato a confermare l’undici che ha iniziato la stagione senza sconfitte. Mancheranno Bayo, Lovric e Padelli, ma i tre sono dati come recuperabili in vista della Coppa Italia con il Palermo della prossima settimana.

Grande attesa anche per Zaniolo, che contro il Milan dovrebbe trovare spazio a gara in corso e vivere il suo debutto casalingo in bianconero.