Tuttosport: “Quanti dubbi per il Palermo. Vivarini è pronto, ma vuole garanzie”

Una giornata di rumors, ipotesi e nomi per il post-Dionisi, ma senza il tanto atteso verdetto. Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, l’esonero dell’allenatore del Palermo sembrava certo a pranzo, tanto che qualcuno aveva già dato la notizia per fatta. In realtà, il club non ha ancora ufficializzato alcun cambio in panchina e la situazione resta in evoluzione.

Le riflessioni sulla guida tecnica proseguono dal giorno successivo alla sconfitta contro la Cremonese, ma l’asse tra Palermo e Manchester è ancora caldo e la decisione definitiva non è stata presa. Dionisi è in bilico, con un piede e mezzo fuori, ma è riuscito ancora una volta a rimanere sulla panchina rosanero, nonostante il clima di contestazione sempre più acceso.

Una panchina appesa a un filo: si attende il successore

Come sottolinea Tuttosport, la questione Dionisi si intreccia inevitabilmente con quella del suo possibile sostituto. Molti allenatori si sono proposti, mentre altri sono stati valutati direttamente dalla dirigenza. Il problema principale è che non è ancora stata trovata la figura giusta, oppure si attende che qualcuno si liberi da altri impegni contrattuali.

Uno dei nomi più caldi è Vincenzo Vivarini, che ha iniziato la stagione con il Frosinone ma è stato esonerato dopo dieci partite. Tuttavia, il tecnico ha un contratto fino al 2026 e accetterebbe solo se il Palermo gli offrisse un progetto che vada oltre le ultime otto giornate, come accaduto l’anno scorso con Michele Mignani, che firmò dopo che il Palermo rilevò il suo contratto con il Bari.

Un altro profilo in considerazione è Alberto Aquilani, attualmente libero ma poco propenso a prendere una squadra a stagione in corso. Restano più defilati i nomi di Gianni De Biasi e Fabio Liverani, entrambi ex rosanero e pronti a tornare, ma che non sembrano avere l’appeal giusto per la proprietà.

La gestione sotto esame e la contestazione dei tifosi

Dionisi è sotto pressione non solo per i risultati, ma anche per la gestione della squadra. Secondo Butera, la dirigenza ha chiesto spiegazioni sui recenti flop e sulle difficoltà fisiche del gruppo. Inoltre, la contestazione dei tifosi è un fattore che il club deve tenere in considerazione: il pubblico del Barbera ha chiaramente espresso il proprio dissenso, chiedendo a gran voce l’addio del tecnico dopo la sconfitta contro la Cremonese.

Se il Palermo avesse avuto una partita imminente, probabilmente la decisione sarebbe già stata presa. Tuttavia, la pausa per le nazionali offre più tempo per riflettere e trovare la soluzione migliore. Nonostante ciò, il nodo dovrà essere sciolto entro le prossime 24 ore, per consentire al nuovo allenatore – se ci sarà – di lavorare in vista della sfida contro la Salernitana.

Dionisi, dunque, resta appeso a un filo. Ma non è escluso che possa resistere ancora, mentre il Palermo continua a valutare la sua prossima mossa.