Tuttosport: “Modena: Defrel. Calvani difende per il Brescia. Tutte le trattative del giorno in serie B”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulle trattative del giorno in serie B.

Il Modena ha completato il suo attacco da sogno ufficializzando Gregoire Defrel, fortemente voluto da Bisoli. I due hanno già vinto la Serie B con il Cesena dieci anni fa. Dopo sette stagioni con il Sassuolo e esperienze con Roma e Sampdoria, il 33enne francese di origini martinicane è il secondo grande colpo dell’estate gialloblù dopo Pedro Mendes. Defrel va a completare un reparto offensivo che, per ora, comprende anche Gliozzi, Strizzolo e Abiuso. La tifoseria sta rispondendo positivamente con oltre 5.000 abbonamenti già venduti.

Il Cittadella ha chiuso per Mario Ravasio, centravanti proveniente dalla Lucchese, che ha segnato 12 gol in prestito al Sorrento. Ravasio sostituisce Pittarello, ceduto allo Spezia, mentre Simone Rabbi è già arrivato dalla Spal. La Salernitana ha ufficializzato l’acquisto del difensore olandese Tijs Velthuis dallo Sparta Rotterdam. La Juve Stabia ha ingaggiato il trequartista Fabio Maistro e il portiere Demba Thiam dalla Spal, cedendo Matteo Banchini agli estensi.

Il Palermo ha comunicato di aver tesserato l’attaccante esterno Stredair Appuah, proveniente dal Nantes, che è già in ritiro con i rosanero. La Cremonese, regina del mercato, continua a inseguire il difensore centrale Federico Ceccherini del Verona. Il Bari ha finalizzato il prestito annuale del difensore Valerio Mantovani dall’Ascoli. Catanzaro e Pisa sono interessati al terzino Daniel Tonoli della Pergolettese. Il Catanzaro sta anche cercando un trequartista-punta esterna e segue Cesar Falletti (Cremonese), Niccolò Buso (Lecco) e Matteo Della Morte (Vicenza). Manolo Portanova del Genoa torna alla Reggiana a titolo definitivo, con una percentuale sulla futura rivendita in favore del Genoa.

Il Brescia ha raggiunto un accordo con il Genoa per il difensore Giancarlo Calvani, con un prestito che include diritto di riscatto e controriscatto in favore dei liguri. Calvani è atteso oggi da Maran. Il Pisa ha avanzato un’offerta ufficiale per il centrocampista danese del Como Oliver Abildgaard. Il Sassuolo ha ufficializzato l’arrivo del difensore Matteo Lovato dalla Salernitana con un prestito che diventerà obbligo di riscatto al verificarsi di alcuni bonus. Il Pisa sta aspettando il transfer dallo Stoke City per ufficializzare l’esterno d’attacco Mehdi Leris, che sostituirà l’infortunato Esteves. Il Pisa ha anche preso informazioni dalla Cremonese su Luca Zanimacchia.