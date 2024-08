Tmw: “Palermo, caccia al vice-Lund: sfumato Ceresoli, l’ultima idea porta a Bozzolan del Milan”

Il Palermo è ancora alla ricerca di un vice Lund dopo la cessione di Giuseppe Aurelio allo Spezia. Nelle scorse settimane, i rosanero avevano tentato di acquistare Andrea Ceresoli, un promettente terzino classe 2003 dell’Atalanta Under 23, reduce da una buona stagione con 36 presenze e un gol. Tuttavia, il Catanzaro ha vinto la corsa per il giovane esterno, costringendo il Palermo a cambiare obiettivo.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, il nuovo obiettivo del Palermo per la fascia sinistra è Andrea Bozzolan, classe 2004 del Milan. Bozzolan rappresenta una nuova speranza per rinforzare il reparto difensivo della squadra e garantire una valida alternativa a Lund.