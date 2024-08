Palermo, Appuah: «Sono molto felice di essere qui, non ci ho pensato due volte ad accettare»

Il nuovo calciatore del Palermo, Stredair Appuah, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero rilasciando le seguenti parole:

«Sono molto felice di essere qui. Il Palermo è un grande club, c’è un progetto importante. Ho parlato con molti giocatori francesi, come Comes e tutti mi hanno consigliato di venire qui. Scendere in campo davanti a 35,000 persone ti motiva a giocare al massimo e a dare il tuo cuore ai tifosi. Il Palermo fa parte del City Group, il più importante gruppo calcistico al mondo. Volevo essere partecipe di questo progetto per dimostrare quello che posso fare in campo. È stata una decisione facile venire qui. Ho parlato con la mia famiglia, con i miei amici e con il direttore sportivo che mi ha convinto a venire qui. Quando il Palermo ha mostrato interesse nei miei confronti non ci ho pensato due volte. Nella mia carriere ho giocato in molte posizioni ma preferisco giocare sugli esterni sia sulla fascia destra che su quella sinistra. Mi sento a mio agio in questa posizione».