Palermo, Appuah: «Non vedo l’ora di indossare questa bellissima maglia. Tifosi rosanero sono fantastici»

Il nuovo calciatore del Palermo, Stredair Appuah, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club rosanero rilasciando le seguenti parole:

«Accoglienza? Il primo giorno che sono arrivato ero un po’ emozionato, tutti sono stati gentili con me. I miei compagni mi hanno dato il benvenuto, specialmente il capitano e i calciatori francesi. E’ stato facile ambientarmi. Qui tutti lavoriamo sodo. Naturalmente tutti vogliamo far parte della formazione titolare, ma la competizione è sana e serve a motivarci a vicenda. È un grande orgoglio indossare la maglia rosanero. Sono cresciuto guardando giocare grandi campioni come Cavani e Dybala che mi hanno fatto venire voglia di giocare nel campionato italiano. Non vedo l’ora di indossare questa bellissima maglia, sarà una grande emozione. I tifosi del Palermo sono fantastici, mi è capitato di vederli anche su internet. Ogni volta non sembra che ci siano undici giocatori in campo, ma dodici. I tifosi rosanero sono molto passionali, fanno di tutto per venire allo stadio e per essere vicini alla squadra. Non sono soltanto semplici tifosi ma fanno parte di una famiglia. Penso che se dovessi giocare bene e con regolarità nel Palermo potrei avere sicuramente la possibilità di continuare a giocare con la mia Nazionale».