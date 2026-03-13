Tuttosport: “Domani la sfida promozione col Palermo. Monza da Serie A anche… per Caso”

Una partita che può segnare il destino del campionato. È questa la chiave di lettura della sfida tra Monza e Palermo proposta da Diego Marturano su Tuttosport, che sottolinea come il big match di domani pomeriggio rappresenti uno snodo decisivo nella corsa alla promozione.

Secondo Diego Marturano su Tuttosport, non è un caso che il designatore Rocchi abbia scelto Daniele Doveri per dirigere l’incontro, affidando a un arbitro di grande esperienza una gara che mette in palio punti pesantissimi nella lotta per la Serie A. Il fischietto romano arriva direttamente dal derby di Milano alla sfida promozione della Serie B.





Tre squadre per due posti

Come evidenzia Diego Marturano su Tuttosport, nonostante l’ottimo campionato del Frosinone, le tre grandi favorite per il salto diretto restano Venezia, Monza e Palermo. In ogni caso, il verdetto sarà determinato dal campo e soprattutto dal fatto che i posti disponibili per la promozione diretta sono soltanto due.

I dubbi di Bianco

Il tecnico Paolo Bianco farà il punto sulla situazione del gruppo nella conferenza stampa prevista in mattinata. Intanto, spiega Diego Marturano su Tuttosport, non mancano alcune preoccupazioni legate alle condizioni fisiche di diversi giocatori.

L’unico assente certo è Carboni, squalificato, mentre Antov resta indisponibile per infortunio. Destano invece qualche apprensione le condizioni di Hernani, fermo nell’allenamento a porte aperte di mercoledì per un affaticamento ai flessori.

Non è al meglio neppure Birindelli, mentre tra sovraccarichi muscolari e gestione delle energie ci sono anche le situazioni di Lucchesi e Obiang. Inoltre stanno cercando di ritrovare la forma migliore Mota Carvalho, Colpani e Alvarez.

Il momento positivo del Monza

Nonostante qualche problema fisico, il Monza arriva alla partita con numeri importanti. Come ricorda Diego Marturano su Tuttosport, i brianzoli sono secondi in classifica e la loro serie positiva nel girone di ritorno – nove risultati utili consecutivi – si è interrotta soltanto nella trasferta contro lo Spezia.

Tra i giocatori più in forma spicca Caso, trequartista già allenato da Bianco ai tempi del Modena e protagonista di prestazioni decisive grazie alle sue accelerazioni.

Cutrone e Petagna guidano l’attacco

In attacco il Monza può contare su due giocatori in grande condizione: Cutrone e Petagna.

Come sottolinea Diego Marturano su Tuttosport, Petagna sta vivendo una stagione particolarmente efficace dal punto di vista realizzativo. In 533 minuti giocati distribuiti su 18 presenze, l’attaccante ha segnato 6 gol, con una media di una rete ogni 88 minuti.

Un dato impressionante, se confrontato con quello del capocannoniere del torneo Pohjanpalo, che segna mediamente un gol ogni 128 minuti.

Il rientro di Ravanelli e Azzi

Tra le notizie positive per Bianco c’è il rientro dalla squalifica di Ravanelli e Azzi, elementi importanti per l’equilibrio della squadra.

La loro assenza nella gara contro lo Spezia aveva costretto il Monza a modificare l’assetto tattico. Con il loro ritorno, sottolinea Diego Marturano su Tuttosport, la formazione dovrebbe tornare il più possibile vicina a quella titolare.

Perché la posta in palio è altissima: la Serie A passa anche da Monza-Palermo.