Tuttosport: “Di Mariano lascia Palermo. Tutte le trattative del giorno in Serie B”

Secondo quanto riportato da Gianluca Scaduto su Tuttosport, sarà Gabriele Artistico il sostituto di Pio Esposito allo Spezia. Attaccante di proprietà della Lazio, classe 2002, Artistico ha totalizzato 7 gol e 1 assist in 34 partite tra Juve Stabia e Cosenza nella stagione 2024/25.

Sempre su Tuttosport, Scaduto riferisce che Adam Bakoune, terzino italo-marocchino cresciuto nel Milan, è stato scelto dal Monza come scommessa per la fascia. Classe 2004, Bakoune arriva dopo 34 partite, 3 gol e 3 assist con la Primavera rossonera.

Attivissima la Reggiana, che – come evidenziato da Scaduto su Tuttosport – ha chiuso per Massimo Bertagnoli, centrocampista 26enne ex Brescia e Chievo. Il giocatore, con 142 presenze e 8 gol in B, arriva a parametro zero dopo il crollo delle Rondinelle. Inoltre, i granata trattano tre rinforzi dal Sassuolo: Giacomo Satalino (portiere), Justin Kumi (mediano) e Filippo Missori (terzino, scuola Roma).

Il Mantova si aggiudica Zan Majer, centrocampista sloveno in uscita dalla Cremonese, altro affare sottolineato da Gianluca Scaduto su Tuttosport. Esperto e affidabile, Majer ha collezionato 147 presenze, 7 gol e 10 assist in Serie B.

Sul fronte offensivo, il Bari punta Luca Pandolfi del Cittadella (8 gol nell’ultima stagione) e valuta Francesco Di Mariano del Palermo, che potrebbe lasciare la Sicilia, come riportato ancora da Scaduto su Tuttosport.

Il Venezia vuole Mattia Compagnon dalla Juve Next Gen, ma tiene d’occhio anche Andrea Oliveri dell’Atalanta. L’Entella è su Mattia Maggio (ex Reggiana), mentre il Pescara cerca il ritorno del giovane Davide Veroli, rientrato al Cagliari.

Infine, il Frosinone ha chiesto Aldo Florenzi al Cosenza, mentre l’Avellino valuta il jolly Christian Kouan, reduce dalla retrocessione in C ma con buoni numeri in cadetteria.