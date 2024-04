Tuttosport: “Corini, basta. Ora il Palermo va a Mignani”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sull’esonero di Corini e l’arrivo di Mignani al Palermo.

Alle 15.22 il comunicato del Palermo con l’esonero di Eugenio Corini, poco prima delle 17 quello con il nome del nuovo allenatore. Dopo un’ampia scrematura e qualche no imprevisto, il City Group ha scelto il nuovo allenatore del Palermo: la panchina va a Michele Mignani, che a inizio stagione aveva iniziato con il Bari, club da cui è stato esonerato dopo nove partite.

Per Corini è la fine di una storia d’amore con una piazza che l’ha amato tanto da giocatore e molto meno da allenatore, per Mignani la possibilità di riprovarci dopo la beffa di un anno fa quando con il Bari perse la Serie A all’ultimo tiro (gol di Pavoletti al 94′ nella finale di ritorno play-off ).

La scelta del Palermo, comunque, non è stata semplice, anzi si è rivelata più complicata del previsto. Come dimostra anche il contratto che avrebbe strappato il nuovo tecnico: il Palermo non ha volutamente comunicato la durata dell’accordo, ma Mignani era legato al Bari fi no al 2025.

E, siccome ha rescisso con il club pugliese, è ovvio che abbia firmato un contratto almeno con la stessa scadenza. Dunque, Mignani non sarebbe un semplice traghettatore, ma anche l’allenatore del prossimo anno, a prescindere da come finisca questo campionato. Oggi Mignani sarà a Torretta per dirigere il primo allenamento, sabato il debutto in casa contro la Sampdoria, in una partita che vale doppio in chiave play-off . A Torretta ieri mattina s’è visto anche Corini. L’ormai ex tecnico rosanero è arrivato prima di pranzo, ha salutato lo staff e i giocatori, poi dopo una ventina di minuti ha lasciato il centro sportivo per l’ultima volta.