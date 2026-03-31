Corriere dello Sport: “Avellino, Tutino sfida il Palermo: l’ex vuole colpire ancora”

Il gol dell’ex come marchio di fabbrica. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, Gennaro Tutino ha costruito negli anni una particolare abitudine a colpire le sue ex squadre, e il Palermo non fa eccezione. Leondino Pescatore, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, ricorda come l’attaccante abbia già segnato due volte ai rosanero da avversario. Un tema che Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport sviluppa evidenziando il peso specifico della prossima sfida. E ancora, come sottolinea Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, domenica Tutino cercherà il terzo centro da ex.

Con la maglia dell’Avellino, finora, l’unico gol stagionale è arrivato proprio contro la Sampdoria, altra sua ex squadra. Un dato che conferma una certa predisposizione a incidere nei confronti del passato. Eppure, come evidenziato da Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, la stagione dell’attaccante è stata tutt’altro che brillante.





I numeri parlano chiaro: 21 presenze complessive, solo 12 da titolare, un totale di 993 minuti, un’espulsione, un assist e una sola rete. Troppo poco per convincere l’Avellino a puntare su di lui anche per il futuro. Il club irpino, infatti, ha già deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 500mila euro con la Sampdoria.

Nonostante ciò, il finale di stagione può ancora cambiare le prospettive. Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport evidenzia come Tutino abbia a disposizione sei partite per provare a rilanciarsi e dimostrare il proprio valore, anche alla luce delle difficoltà fisiche che ne hanno condizionato il rendimento nella prima parte dell’annata.

Il ritorno ad Avellino, a distanza di dieci anni dalla prima esperienza in Serie B, non ha rispettato le aspettative. All’epoca, giovanissimo, collezionò una sola presenza. Oggi, invece, è chiamato a dare risposte concrete. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, il suo percorso è stato segnato anche da scelte importanti fuori dal campo, come quella di abbandonare la danza per dedicarsi completamente al calcio.

Adesso resta il campo. E una sfida dal significato particolare: contro il Palermo, Tutino cerca riscatto, continuità e un gol che potrebbe cambiare il finale della sua stagione.