Corriere dello Sport: “Avellino, Tutino sfida il Palermo: l’ex vuole colpire ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
aa9bd721fd

Il gol dell’ex come marchio di fabbrica. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, Gennaro Tutino ha costruito negli anni una particolare abitudine a colpire le sue ex squadre, e il Palermo non fa eccezione. Leondino Pescatore, nel suo approfondimento sul Corriere dello Sport, ricorda come l’attaccante abbia già segnato due volte ai rosanero da avversario. Un tema che Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport sviluppa evidenziando il peso specifico della prossima sfida. E ancora, come sottolinea Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, domenica Tutino cercherà il terzo centro da ex.

Con la maglia dell’Avellino, finora, l’unico gol stagionale è arrivato proprio contro la Sampdoria, altra sua ex squadra. Un dato che conferma una certa predisposizione a incidere nei confronti del passato. Eppure, come evidenziato da Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, la stagione dell’attaccante è stata tutt’altro che brillante.


I numeri parlano chiaro: 21 presenze complessive, solo 12 da titolare, un totale di 993 minuti, un’espulsione, un assist e una sola rete. Troppo poco per convincere l’Avellino a puntare su di lui anche per il futuro. Il club irpino, infatti, ha già deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato a 500mila euro con la Sampdoria.

Nonostante ciò, il finale di stagione può ancora cambiare le prospettive. Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport evidenzia come Tutino abbia a disposizione sei partite per provare a rilanciarsi e dimostrare il proprio valore, anche alla luce delle difficoltà fisiche che ne hanno condizionato il rendimento nella prima parte dell’annata.

Il ritorno ad Avellino, a distanza di dieci anni dalla prima esperienza in Serie B, non ha rispettato le aspettative. All’epoca, giovanissimo, collezionò una sola presenza. Oggi, invece, è chiamato a dare risposte concrete. Come racconta Leondino Pescatore sul Corriere dello Sport, il suo percorso è stato segnato anche da scelte importanti fuori dal campo, come quella di abbandonare la danza per dedicarsi completamente al calcio.

Adesso resta il campo. E una sfida dal significato particolare: contro il Palermo, Tutino cerca riscatto, continuità e un gol che potrebbe cambiare il finale della sua stagione.

Altre notizie

Palermo Entella 3-0 (114) pierozzi inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, gol letali da fermo: il piano di Inzaghi vale il 40% delle reti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
file4 (98)

Verso Bosnia-Italia, Donnarumma avverte: «Andranno a 100 all’ora, dobbiamo essere pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
file2 - 2026-03-30T194001.586

Italia verso la Bosnia-Erzegovina: azzurri arrivati a Zenica, sopralluogo degli sul campo del Bilino Polje

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
file1 - 2026-03-30T191703.525

Il dolore del Modena, Rivetti ringrazia: «Uniti dall’amore per Nina»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 183403

Palermo, Mirri dopo il premio Ussi: «Obiettivo piano A, playoff solo dopo»

Angelo Giambona Marzo 30, 2026
10f0b0a1-9a4b-4d0f-8100-ef7840922a82

Premi USSI 2025: tra i premiati anche Mirri e Perinetti. Il comunicato

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo padova 1-0 (18) Bortolussi gomez

Padova: stagione finita per il Papu Gomez

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo empoli 3-2 (57) shpendi segre ranocchia

Shpendi: «Pohjanpalo? Spero di segnare ancora tanto, ma credo che segnerà anche lui»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 165112

Palermo C5, rosanero ko: l’Agrigento Futsal si impone 8-5 al PalaMoncada

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo monza 0-3 (55) azzi diakitè

Monza, Azzi: «La Serie A è a portata di mano»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
Screenshot 2026-03-30 131919

Mirri e Corona alla Scuola Media Statale Gregorio Russo di Palermo : «I bambini ci danno una lezione, credete nei vostri sogni»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
palermo frosinone 0-0 (87)pierozzi oyono

Frosinone, Oyono: «A inizio stagione Alvini strappò un giornale sulle favorite del campionato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

aa9bd721fd

Corriere dello Sport: “Avellino, Tutino sfida il Palermo: l’ex vuole colpire ancora”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
Palermo Entella 3-0 (114) pierozzi inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, gol letali da fermo: il piano di Inzaghi vale il 40% delle reti”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
file4 (98)

Verso Bosnia-Italia, Donnarumma avverte: «Andranno a 100 all’ora, dobbiamo essere pronti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
file3 - 2026-03-30T195410.743

Gattuso carica l’Italia: «Domani servirà una grande prova»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026
file2 - 2026-03-30T194001.586

Italia verso la Bosnia-Erzegovina: azzurri arrivati a Zenica, sopralluogo degli sul campo del Bilino Polje

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 30, 2026