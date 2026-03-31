Zenica, trappola Mondiale. Stasera Bosnia-Italia: le probabili formazioni e come vederla in tv

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 31, 2026
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È una sfida che vale molto più di novanta minuti, un dentro o fuori che può segnare la storia recente della Nazionale. Come racconta Fabrizio Patania, inviato a Zenica, sulle colonne del Corriere dello Sport, l’Italia si trova davanti a una vera e propria “trappola Mondiale”. Il Corriere dello Sport, nel reportage firmato da Fabrizio Patania, descrive un contesto al limite, tra pressione ambientale e tensione sportiva, che separa gli azzurri dal ritorno al Mondiale dopo dodici anni.

Secondo il Corriere dello Sport e l’inviato Fabrizio Patania, Zenica rappresenta un crocevia drammatico: qualificazione o terza esclusione consecutiva. Il tecnico Gattuso intravede l’obiettivo, ma dovrà guidare la squadra attraverso un’autentica burrasca. Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport sottolinea come la percezione della sfida sia cambiata una volta arrivati in Bosnia: non uno stadio “caldo”, ma un ambiente ostile, quasi primitivo, dove il fattore campo può annullare i valori tecnici.


Il Corriere dello Sport, nel racconto di Fabrizio Patania, definisce il Bilino Polje una “tana”, più che uno stadio: struttura fatiscente, sicurezza minima, spalti a ridosso del campo e contesto urbano che amplifica la pressione. Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport evidenzia criticità evidenti, dalle recinzioni improvvisate alle distanze minime tra strada e terreno di gioco, con un impianto che difficilmente sarebbe omologato nei principali campionati europei.

Sul fronte ambientale, il Corriere dello Sport e Fabrizio Patania raccontano un clima potenzialmente incandescente: nonostante la capienza ridotta a 8.000 spettatori per sanzioni FIFA, sono attesi migliaia di tifosi senza biglietto. Come sottolinea Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, potrebbero essere oltre ventimila i sostenitori pronti a radunarsi nei pressi dello stadio, trasformando Zenica in una bolgia.

Il Corriere dello Sport, attraverso l’analisi di Fabrizio Patania, segnala anche le difficoltà logistiche: fan zone a pochi metri dall’hotel degli azzurri, presenza massiccia di tifosi e impossibilità per la squadra di muoversi liberamente nelle ore precedenti al match. A questo si aggiunge l’incognita del terreno di gioco, con erba alta e condizioni lontane dagli standard internazionali, elemento che – come riporta Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport – ha inciso anche sulla programmazione di Gattuso.

Infine, il Corriere dello Sport e Fabrizio Patania ricostruiscono il percorso che ha portato l’Italia fino a questo spareggio: errori recenti, il sorpasso subito dalla Francia in Nations League e un regolamento sfavorevole che ha spedito gli azzurri in un girone complicato. Una situazione che il Corriere dello Sport, nel pezzo di Fabrizio Patania, definisce paradossale per una testa di serie.

Ora, però, non c’è più spazio per i rimpianti. Come evidenzia ancora Fabrizio Patania sul Corriere dello Sport, tutto passa dalla personalità di Gattuso, chiamato a trasmettere coraggio e determinazione per superare “la notte più lunga” e riportare l’Italia dove deve stare.

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