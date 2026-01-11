La Nazione: “Tramoni spegne le voci di Palermo: protagonista in Udinese-Pisa”

Nel gelo del Bluenergy Stadium, durante Udinese-Pisa, è Tramoni a prendersi la scena e a zittire definitivamente anche le voci di mercato che nelle ultime settimane lo avevano accostato al Palermo. Il numero 10 nerazzurro rompe l’equilibrio del match con una giocata delle sue, firmando un gol straordinario che apre la partita e indirizza la prestazione del Pisa.

Come riportato da La Nazione di Pisa, Tramoni è di gran lunga il nerazzurro più ispirato del pomeriggio friulano: sterzate continue, strappi palla al piede, qualità tra le linee. Nella ripresa cresce ulteriormente, pennellando il cross che viene trasformato dai compagni nel 2-2 e servendo una verticalizzazione perfetta che manda Meister a colpire il palo. Una prova completa, fatta di tecnica, personalità e leadership.

Segnali chiari di risveglio, arrivati proprio nel momento in cui attorno al suo nome si erano riaccese indiscrezioni, tra cui quelle mai decollate su un presunto interesse del Palermo, ora definitivamente archiviate anche alla luce della sua centralità nel progetto nerazzurro.

Voto: 7

