“TONALI TORNA IN ITALIA”: incontro con l’agente in sede | Annunciato il ritorno a casa

Tonali potrebbe presto tornare a casa.

Sandro Tonali ha esordito in Serie A nella stagione 2019/2020 con la maglia del Brescia, squadra in cui era cresciuto e con cui aveva conquistato la promozione l’anno precedente. Nonostante la giovane età, il centrocampista classe 2000 si è subito distinto per personalità, visione di gioco e capacità di gestire il ritmo della partita. Le sue prestazioni, nonostante la retrocessione delle Rondinelle, hanno attirato l’interesse dei grandi club italiani.

Nel 2020 è arrivato il passaggio al Milan, inizialmente in prestito con diritto di riscatto. Dopo una prima stagione di ambientamento, Tonali è cresciuto esponenzialmente diventando uno dei pilastri del centrocampo rossonero. La stagione 2021/2022 è stata quella della consacrazione: titolare fisso e protagonista della cavalcata che ha portato il Milan a vincere lo scudetto dopo undici anni di attesa.

Le sue doti di leadership e il suo legame con la maglia hanno reso Tonali uno dei simboli del nuovo corso milanista. Con il passare delle stagioni, ha affinato anche la sua capacità di inserimento e tiro dalla distanza, diventando un giocatore completo e moderno, capace di unire quantità e qualità.

Nel 2023 si è chiusa la sua esperienza in Serie A con il trasferimento al Newcastle, ma gli anni trascorsi tra Brescia e Milan hanno segnato in modo indelebile la sua carriera. Tonali resta uno dei talenti più rappresentativi della nuova generazione italiana, esempio di professionalità e crescita costante nel massimo campionato.

Tonali torna in Italia per la Nazionale

Sandro Tonali è pronto a rientrare in Italia per raggiungere Coverciano, rispondendo alla convocazione del commissario tecnico Gennaro Gattuso. Il centrocampista del Newcastle farà parte della rosa azzurra impegnata nelle prossime gare di qualificazione ai Mondiali 2026 contro Estonia e Israele.

Un ritorno importante, che segna anche un momento di verifica personale e professionale dopo i mesi trascorsi in Premier League.

Juventus alla finestra per l’estate

Tonali si sarebbe incontrato a Milano con il suo agente Beppe Riso per fare il punto sul futuro. Pur essendo legato al Newcastle da un contratto fino al 2028, da circa 9 milioni di euro annui, il giocatore non escluderebbe un ritorno in Serie A la prossima estate.

Su di lui resta vivo l’interesse della Juventus, che lo aveva già inserito tra gli obiettivi principali ai tempi di Cristiano Giuntoli. Anche con l’arrivo di Damien Comolli, l’interesse bianconero non sarebbe svanito: la situazione rimane aperta e da monitorare nelle prossime settimane.