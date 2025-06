Tmw: “Candela rientra in Italia. Spezia, Empoli e Palermo sulle sue tracce”

Dopo aver collezionato dodici presenze nella Liga con la maglia del Real Valladolid, Antonio Candela è pronto a fare ritorno in Italia. L’esterno destro, classe 2000, di proprietà del Venezia e legato al club lagunare da un contratto fino al 2027, ha attirato l’interesse di diverse società ambiziose in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, sia Spezia che Empoli sono in cerca di rinforzi sulle corsie e stanno valutando concretamente il profilo di Candela. Lo Spezia, in particolare, lo segue con attenzione, mentre l’Empoli – ora affidato a Gianluca Pagliuca per il tentativo di risalita in Serie A – è alla finestra.

Non resta a guardare il Palermo, che continua a monitorare con interesse la situazione. I rosanero – come sottolinea ancora Tuttomercatoweb.com nell’articolo firmato da Alaimo – proseguono intanto i contatti per Salvatore Elia dello Spezia, ma tengono Candela tra i profili da seguire qualora si aprissero spiragli.

Dopo l’esperienza in Spagna, Candela ha affinato ulteriormente le sue qualità adattandosi a un nuovo contesto tecnico e tattico. Ora è pronto ad accendere il mercato italiano. I prossimi giorni saranno determinanti per il suo futuro, che – salvo sorprese – sarà ancora in Serie B.