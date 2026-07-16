Sudtirol, UFFICIALE: arriva Pyyhtiä in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
1i4a2357-kopie

Dopo l’annuncio dell’arrivo di Stivanello, il Sudtirol mette a segno un altro acquisto. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club biancorosso ha ufficializzato l’arrivo dal Bologna di Niklas Pyyhtiä. Il centrocampista, classe 2003, arriva a Bolzano a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027.

Questo il comunicato del club:


“L’FC Südtirol comunica di aver raggiunto un accordo con il Bologna FC 1909 per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2027, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Niklas Pyyhtiä.  Niklas Pyyhtiä: “Sono felicissimo di tornare a vestire i colori dell’FC Südtirol. Qui mi sono sempre trovato molto bene e per questo motivo sono davvero entusiasta di poter essere nuovamente parte della squadra. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura, mettermi subito a disposizione e dare il massimo per questo club”. L’FC Südtirol rivolge un caloroso bentornato a Niklas Pyyhtiä e gli augura una stagione ricca di soddisfazioni con i colori biancorossi”.

Altre notizie

Screenshot 2026-07-16 190838

Juve Stabia, UFFICIALE: fatta per Terrence Douglas

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: arriva Schirone in prestito dal Pineto

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Reita-Monza-300x180

Catanzaro, in chiusura l’arrivo di Francesco Reita dal Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
750566681_988584167535918_5483270279614581300_n

Sudtirol, ufficiale l’arrivo di Stivanello in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
avellino, todisco

Entella, occhi su Todisco: il terzino può lasciare l’Avellino

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
caccavo

Juve Stabia, fatta per Luigi Caccavo: battuta la concorrenza dell’Empoli

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (156) favasuli augello pittarello

Catanzaro, Favasuli verso il Napoli: affare vicino alla chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
images

Ufficiale: Davide Costa Pisani è un nuovo giocatore del Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Monza-1912-XKlWOqhUVh39cId

TMW: “Palermo, Pizzignacco sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Tuttosport: “Vicenza, colpo Tsadjout. Palermo insiste per Moreo, Padova su Trimboli e Cocchi”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (113) pallone serie b

Gazzetta dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
palermo frosinone 2-0 (21) osti

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao resta la priorità. Bozzolan sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026

Ultimissime

1i4a2357-kopie

Sudtirol, UFFICIALE: arriva Pyyhtiä in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-16 190838

Juve Stabia, UFFICIALE: fatta per Terrence Douglas

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
image

Cesena, UFFICIALE: arriva Schirone in prestito dal Pineto

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Screenshot 2026-07-16 181857

Palermo, variazione di campo per l’amichevole contro il Nürnberg

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026
Reita-Monza-300x180

Catanzaro, in chiusura l’arrivo di Francesco Reita dal Monza

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 16, 2026