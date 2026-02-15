Südtirol, Castori dopo il colpo a Bari: «Vittoria meritatissima. Playoff? Vediamo dopo Palermo e Venezia»

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 15, 2026
CASTORI

Vittoria pesante per il Südtirol, che espugna il San Nicola battendo 2-1 il Bari e compie un passo importante in classifica. Al termine della gara, il tecnico Fabrizio Castori ha analizzato la prestazione dei suoi in conferenza stampa.

«Nel secondo tempo abbiamo cominciato ad alzare le giocate. In un momento siamo stati sciuponi perché la partita si poteva chiudere. Alla fine hanno trovato questo gol bellissimo e siamo andati un po’ in sofferenza, ma anche in questa abbiamo stretto i denti. La vittoria è meritatissima».

Un successo che alimenta ambizioni e consapevolezza. Sulla corsa salvezza, Castori è prudente ma soddisfatto: «Questi tre punti ci portano a fare un bel passo in avanti».

E sui possibili scenari futuri non si sbilancia troppo: «Play-off? Vediamo come usciamo da Palermo e Venezia».

Infine, un passaggio sugli avversari: «Il Bari? Cambiare tanto non è semplice, anche perché vengono giocatori non pronti».

Il Südtirol guarda avanti con fiducia, consapevole che i prossimi impegni diranno molto sulle reali ambizioni della squadra.

