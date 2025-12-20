Stroppa dopo Modena: «Vittoria importante, siamo stati quasi perfetti»

Giovanni Stroppa analizza con lucidità e soddisfazione la vittoria per 2-1 sul campo del Modena, un successo pesante che conferma il buon momento della sua squadra. Al termine della gara, l’allenatore ha sottolineato la qualità della prestazione, pur evidenziando alcuni aspetti migliorabili.

«Siamo stati quasi perfetti, a parte alcune occasioni sbagliate davanti al portiere. Venire qui e imporsi in questo modo è importante», ha spiegato Stroppa. «Un po’ di nervosismo c’è, perché si rischia sempre di compromettere il risultato, ma andiamo avanti».

«I sostituti hanno dato risposte importanti»

Il tecnico ha poi posto l’accento sull’impatto dei cambi e sulla gestione della gara nella ripresa:

«I sostituti devono dare questo tipo di contributo. Il Modena, nel secondo tempo, ha cercato di impostare una partita diversa».

Nonostante il successo, Stroppa non nasconde un pizzico di rammarico per le occasioni mancate:

«Vorrei poter parlare solo bene della mia squadra, ma le occasioni fallite un po’ mi tolgono la soddisfazione. Comunque parliamo di tre punti veramente importanti».

«Atmosfera da categoria superiore»

Un passaggio speciale è dedicato all’ambiente e al pubblico:

«Lo stadio era pazzesco, una vera atmosfera da categoria superiore. Essere qui con 1.500 tifosi è stato bellissimo».

Scelte tattiche e stranieri in campo

Infine, Stroppa commenta sia il tema degli stranieri sia le scelte di formazione sugli esterni:

«Questo è il calcio di oggi: gli stranieri sono ragazzi straordinari e me lo hanno dimostrato».

Sulle scelte tattiche:

«Ho schierato Sagrado e Hainaut come esterni puntando sulla fisicità dei miei giocatori, considerando anche quella degli avversari».