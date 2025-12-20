Spezia ko a Frosinone, Donadoni guarda al mercato: «Se si farà qualcosa, si farà in fretta»

Dopo la sconfitta maturata sul campo del Frosinone, in casa Spezia tiene banco il futuro immediato, tra campo e calciomercato. A parlarne con chiarezza è Roberto Donadoni, che non nasconde l’urgenza di intervenire sulla rosa con l’apertura ormai imminente della sessione invernale.

«Se si farà qualcosa, si farà in fretta», ha spiegato l’allenatore bianconero. «Alla fine della sessione rimane quello che rimane e ci si deve accontentare. Abbiamo le idee chiare, abbiamo identificato quelli che possono essere i punti nevralgici su cui intervenire e mi auguro che il presidente, che era abbastanza concorde, intervenga quanto prima».

Donadoni ha ribadito un concetto già espresso nelle scorse settimane: la necessità di non attendere troppo, per evitare di ritrovarsi con poche soluzioni realmente utili. «Non ho intenzione di aspettare troppo prima di accogliere eventuali nuovi arrivi», ha sottolineato il tecnico, lasciando intendere come il mercato rappresenti un passaggio cruciale per il prosieguo della stagione.

La rabbia per l’assenza di Esposito

Nel post-partita di Frosinone, Donadoni si è soffermato anche sull’episodio che ha portato all’ammonizione e alla conseguente squalifica di Salvatore Esposito, che salterà la delicata sfida contro il Pescara. Un’assenza che pesa e che il tecnico fatica a digerire.

«Sono ingenuità che non vanno commesse», ha dichiarato. «Avevo chiesto di finire in undici, lo abbiamo fatto, ma non avremo Esposito alla prossima per un’ammonizione così. Sono cose che mi fanno arrabbiare e mi fanno dispiacere, perché ci rimette la squadra».