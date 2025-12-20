Modena, Sottil dopo il Venezia: «Avversario forte, sconfitta meritata»

Andrea Sottil non cerca alibi dopo la sconfitta del Modena contro il Venezia e analizza con lucidità una gara che ha visto gli ospiti imporsi con merito. Il tecnico gialloblù ha riconosciuto la superiorità dell’avversario, sottolineando gli errori commessi dalla sua squadra soprattutto nella prima parte di gara.

«Bisogna essere onesti e ammettere che abbiamo affrontato un avversario forte in tutti i reparti e che ha meritato la vittoria», ha spiegato Sottil. «Nel primo tempo non siamo stati i soliti, con un baricentro troppo basso. Avevamo preparato la solita partita, con una linea di pressione media e l’idea di prendere campo in avanti, ma non l’abbiamo fatto».

«Sempre fuori giri nel primo tempo»

Il tecnico ha evidenziato come il Venezia abbia saputo sfruttare al meglio le difficoltà del Modena:

«Contro una squadra che ha palleggiato molto bene siamo andati sempre fuori giri. Non dovevamo prendere gol su una rimessa laterale nostra».

Nella ripresa la reazione c’è stata, ma senza esito:

«Nel secondo tempo abbiamo fatto il Modena, ci siamo accoppiati come sempre e siamo saliti con più coraggio. Però, nel nostro momento migliore, abbiamo preso il secondo gol».

Il rigore e il rammarico

Sottil ha poi commentato l’episodio arbitrale discusso:

«Rigore? Sorvolo sull’episodio. Ormai non ce ne danno più, neanche se l’arbitro viene richiamato al Var».

Il rammarico principale resta legato alla prestazione:

«Dispiace non aver fatto la nostra solita partita, anche se va riconosciuta la bravura di un Venezia che chiuderà il campionato davanti».

Le scelte offensive e lo sguardo avanti

Sulle scelte in attacco, Sottil ha chiarito il motivo della preferenza per Gliozzi:

«Gliozzi è un giocatore che ho scelto con più continuità perché vedo in lui qualcosa di diverso e più completo per quello che serve a noi. Sono comunque contento anche di Mendes».

Infine, il pensiero va subito al prossimo impegno:

«Dispiace sempre perdere, soprattutto in casa davanti a una cornice di pubblico importante. Archiviamo questa sconfitta: per fortuna si gioca subito. C’è di mezzo il Natale, ma dobbiamo prepararci bene, con serenità e con la giusta cattiveria per portare a casa punti importanti contro il Monza».

Sottil chiude con un messaggio chiaro:

«Penso che arriveremo belli arrabbiati. Oggi abbiamo imparato una bella lezione e ci servirà per crescere».