Sportitalia, episodio vergognoso in diretta: Mpasinkatu umiliato mentre lo studio ride

Un episodio grave e imbarazzante ha segnato la trasmissione andata in onda ieri sera su Sportitalia, durante la presentazione del programma dedicato alla prossima Coppa d’Africa. In studio, insieme al conduttore Michele Criscitiello, era presente il giornalista e dirigente sportivo Malù Mpasinkatu, volto noto della rete e figura storica del calcio africano.

La regia manda “I Watussi”, lo studio scoppia a ridere

Durante la presentazione del palinsesto, la regia ha improvvisamente fatto partire il ritornello della canzone I Watussi di Edoardo Vianello, brano contenente il termine “°°°°ri”, oggi unanimemente considerato offensivo.

Il gesto ha provocato risate fragorose e sguaiate in studio, mentre Mpasinkatu è apparso immediatamente contrariato. Il giornalista ha provato a prendere la parola con calma:

«Non mi sembra corretto mandare in onda questa canzone ora».

Ma lo studio – compreso il conduttore – ha continuato a ridere.

Longari in collegamento non riesce a parlare

La linea è poi passata a Gianluigi Longari, collegato per l’analisi delle quote, ma anche lui non è riuscito a trattenere le risate, visibilmente contagiato dal clima dello studio. Il collegamento si è trasformato in un momento caotico, con l’analisi completamente interrotta.

Il confronto in chiusura

Al rientro in studio, Criscitiello si è avvicinato a Mpasinkatu chiedendo:

«Ti sei offeso, Malù?».

La risposta è stata netta:

«No, non sono offeso, ma sono arrabbiato».

Il conduttore ha quindi chiuso la puntata salutando il pubblico, mentre nei titoli di coda le telecamere hanno inquadrato Mpasinkatu ancora intento a parlare, chiaramente indispettito dall’accaduto.