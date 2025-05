Spezia-Salernitana, D’Angelo: «Vittoria meritata. Arrivare terzi sarebbe importante»

Luca D’Angelo, tecnico dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa al termine della vittoria contro la Salernitana:

«Oggi l’importante era portare a casa una partita non semplice contro una squadra che stava vivendo un momento positivo; abbiamo meritato la vittoria, dobbiamo essere assolutamente soddisfatti, ma in generale la classifica è bellissima e abbiamo avuto soltanto la sfortuna di trovare sul nostro cammino due squadre che hanno fatto un campionato eccezionale. Ora ci attende la sfida di Reggio Emilia dove dovremo cercare di fare un’altra ottima prova, quindi non è tempo ancora di fare calcoli sui minuti da dare ai calciatori, ma piuttosto continuiamo a mettere in campo la formazione che pensiamo sia più adatta alla partita che andiamo ad affrontare; oggi i cambi sono entrati molto bene, così come era accaduto anche a Frosinone e questo è sicuramente molto importante».