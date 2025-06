Spezia, pronto il riscatto di Aurelio ma può partire subito: lo seguono Genoa e Udinese

Dopo la delusione per la mancata promozione in Serie A, in casa Spezia è già tempo di decisioni importanti. Come riportato da Alfredo Pedullà, il club ligure è pronto a esercitare il diritto di riscatto per Giuseppe Aurelio, esterno classe 2000, per una cifra inferiore al mezzo milione di euro.

Tuttavia, il futuro del calciatore potrebbe non essere legato a lungo alla maglia bianconera. Aurelio, infatti, è già finito nel mirino di due club di Serie A: si tratta di Genoa e Udinese, che avrebbero mostrato interesse concreto e potrebbero avviare contatti nelle prossime settimane.

Una cessione a stretto giro di posta non è da escludere: per lo Spezia, potrebbe trattarsi di un’operazione utile a finanziare la prossima campagna acquisti, in vista di un nuovo tentativo di assalto alla massima serie.