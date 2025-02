Spezia-Palermo: i convocati di mister Dionisi. Assente Henry

Mancano pochi giorni al ritorno in campo dei rosanero in campionato. Il Palermo di mister Dionisi scenderà al Picco per affrontare, con i volti dei nuovi arrivati, lo Spezia di D’Angelo. Con una nota ufficiale il club a reso noti i convocati:

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro lo Spezia in programma domani:

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

12 Audero

14 Vasic

17 Di Francesco

19 Pohjanpalo

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

26 Verre

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

43 Nikolaou

46 Sirigu

Non sarà disponibile Thomas Henry a causa di un trauma distorsivo alla caviglia rimediato in allenamento.