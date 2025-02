Serie A: tutto facile per l’Atalanta. La ‘dea’ ne fa cinque al Verona, la classifica aggiornata

Termina il match di Serie A tra Verona e Atalanta con inizio ore 15.00. L’Atalanta domina senza pietà il Verona, chiudendo il primo tempo avanti 4-0. Una prestazione travolgente per i nerazzurri, guidati dalla classe di Retegui, autore di una tripletta da manuale. L’attaccante argentino non ha lasciato scampo alla difesa scaligera, mostrando freddezza sotto porta. A completare il festival del gol ci ha pensato Ederson, che con il suo guizzo ha aggiunto peso al risultato già pesante. Il Verona appare in grande difficoltà, incapace di arginare le ripartenze fulminee degli ospiti. Nel secondo tempo il copione non cambia, con l’Atalanta che sigilla il 5-0 per un Verona che ha deciso di mollare fin troppo presto.

CLASSIFICA

Napoli – 54

Inter – 51

Atalanta – 50

Juventus – 43

Fiorentina – 42

Lazio – 42

Bologna – 37

Milan – 35

Roma – 31

Udinese – 29

Torino – 27

Genoa – 26

Verona – 23

Lecce – 23

Como – 22

Empoli – 21

Cagliari – 21

Parma – 20

Venezia – 16

Monza – 13