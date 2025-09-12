Spezia, D’Angelo: «In dubbio solo Aurelio, contro l’Empoli servirà una prestazione di livello»

Archiviata la sosta per le Nazionali, lo Spezia di Luca D’Angelo si prepara alla trasferta sul campo dell’Empoli, in programma domenica per la 3ª giornata di Serie B.

«Questi 15 giorni di sosta sono stati utili – ha spiegato il tecnico – li abbiamo sfruttati per far salire di condizione alcuni calciatori. Wisniewski sta bene ed è a disposizione, ha fatto solo un allenamento di scarico perché reduce da due partite intense in nazionale. Gli altri sono tutti recuperati tranne Bandinelli, mentre dobbiamo valutare Aurelio. Beruatto e Candela stanno bene. Kouda è a disposizione, non ho ancora deciso la formazione ma è uno dei calciatori che può partire dall’inizio».

Sull’avversario, D’Angelo ha aggiunto: «L’Empoli è una squadra importante, ha acquistato tanti giocatori che hanno già vinto la B. Servirà una prestazione più che buona. Hanno qualità e dovremo stare molto attenti, ma abbiamo la possibilità di fare una bellissima partita. Capiremo come giocheranno quando saremo in campo, dobbiamo trovare i giusti rimedi a qualsiasi tattica proporranno».

Il tecnico si è soffermato anche sulle scelte offensive: «Le punte stanno tutte bene. Artistico e Vlahovic possono partire dall’inizio o subentrare, così come gli altri attaccanti. Lapadula è sempre stato integrato a livello umano: era sul mercato ma, una volta chiusa la finestra, è tornato con noi. Sta bene, è un’arma in più e cercheremo di sfruttarlo».

Infine, un chiarimento sui portieri: «Mascardi sarà titolare anche dopo la convocazione in Under 21, ma questo non significa che Loria e Sarr non abbiano possibilità nelle prossime gare».