Cesena, Mignani: «La Samp è ferita ma ha valori da vertice»

Alla vigilia della sfida in casa della Sampdoria, valida per la 3ª giornata di Serie B, il tecnico del Cesena Michele Mignani ha presentato la partita in conferenza stampa.

«È presto per stilare giudizi e classifiche. La Samp è ferita, ha fatto due partite difficili da decifrare, ma avranno un sussulto d’orgoglio. Non aver fatto bene nelle prime due giornate è forse un condizionamento o il trascinarsi del campionato scorso, ma per valori possono anche puntare a vincere il campionato» ha dichiarato l’allenatore bianconero.

Sui giocatori rientrati dagli impegni internazionali, Mignani ha spiegato: «La convocazione in Nazionale porta sempre benefici. I ragazzi li ho trovati bene, sono già rientrati in gruppo e a disposizione per domani».

Parole di elogio anche per Castagnetti: «È il giocatore arrivato nelle migliori condizioni tra quelli del mercato estivo. Quando parla dice cose giuste, ha alle spalle partite importanti e sono strafelice che si sia unito a questo gruppo che trovo sano».

Infine, un commento sulle palle inattive: «Al di là della struttura fisica proveremo ad adottare strategie per anticipare. Nel calcio quando lavori su tante cose, alcune non riescono. In queste situazioni non parlarne è la cosa migliore».