Sampdoria, Donati: «Dobbiamo muovere la classifica, non meritavamo di essere a zero punti»

La Sampdoria vuole cancellare lo zero dalla casella dei punti e ripartire contro il Cesena. Alla vigilia del match del “Ferraris”, valido per la 3ª giornata di Serie B, Massimo Donati ha fatto il punto in conferenza stampa dal centro sportivo “Gloriano Mugnaini” di Bogliasco.

«Abbiamo lavorato bene in queste due settimane. Chi è arrivato dopo si è inserito bene nel gruppo, anche se serve un po’ di tempo. Il gruppo è affiatato e lavora con entusiasmo» ha dichiarato il tecnico blucerchiato.

Donati ha parlato anche della condizione mentale della squadra: «La delusione dopo due sconfitte è durata poco. Non si deve stare a piangersi addosso. È vero che siamo quattro punti indietro rispetto ad alcune squadre, ma le partite sono tante e i ragazzi devono crederci. I risultati sono figli di tante cose e dobbiamo portarli dalla nostra parte. Guardando i numeri, la squadra è messa bene: non lo è solo dal punto di vista dei risultati».

Su infortunati e nuovi arrivi: «Ferrari ha un piccolo problema, vedremo fra oggi e domani. Coubis non dovrebbe esserci. Barak è arrivato con grande voglia, può coprire diversi ruoli ed è un rinforzo importante. Hadzikadunic, Barak e Pedrola? Qualcuno può partire dall’inizio, ma non tutti hanno i 90 minuti. Pedrola sta crescendo molto, è in condizione psico-fisica importante».

Sul mercato: «La società aveva parlato di un altro attaccante, ma io sono contento della rosa. Abbiamo qualche centrocampista di troppo, ma dobbiamo tirare fuori il meglio da tutti. Cuni è un buon giocatore, col Sudtirol ha avuto due-tre palle-gol e deve sbloccarsi».

Infine un pensiero sulla partita col Cesena: «Sappiamo come attaccarli, ci abbiamo lavorato in queste due settimane. Ma adesso serve soprattutto fare punti. L’ultima gara col Sudtirol ci ha insegnato che serve cattiveria: tre palloni in area, un gol. Noi dobbiamo avere quella fame».