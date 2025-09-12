Modena, Sottil: «Col Bari una sfida di alto livello, vogliamo fare qualcosa di speciale»

Andrea Sottil, tecnico del Modena, ha presentato in conferenza stampa il match di domani contro il Bari, valido per la terza giornata del campionato di Serie B.

«Archiviato il mercato si entra nella parte centrale del campionato. Ci arriviamo bene perché abbiamo fatto sin dall’inizio un ottimo percorso che dobbiamo portare avanti. La sosta è arrivata al momento giusto: avevamo la necessità di far crescere la condizione fisica di alcuni ragazzi e di preservare quella degli altri. Abbiamo sfruttato questo periodo per portare tutti a un livello ottimale» ha dichiarato l’allenatore gialloblù.

Sul prossimo avversario, Sottil ha evidenziato: «Il Bari ha fatto un mercato importantissimo, è una grande piazza con l’obiettivo chiaro di essere protagonista di questo campionato. Le scelte di mercato hanno cambiato tanto: hanno preso giocatori importanti per la categoria e un allenatore molto preparato. Sarà una bella partita».

Infine, un pensiero rivolto ai tifosi: «Anche sabato ci sarà tanta gente al Braglia e ne sono molto contento. Il binomio tra noi e i tifosi dev’essere il valore aggiunto del Modena. Questo gruppo ha dimostrato di voler fare qualcosa di speciale, e per riuscirci dobbiamo fonderci in un’unica forza con la nostra gente».