Spezia-Bari 1-1. Gli Highlights

Al «Picco» finisce 1-1 tra Spezia e Bari, in una gara ricca di episodi ma povera di certezze. Il racconto di Federico Gennarelli per il Corriere dello Sport sottolinea come entrambe le squadre, alle prese con problemi strutturali e tattici, abbiano offerto una prestazione che lascia più interrogativi che risposte.

Il Bari parte meglio e trova il vantaggio già al 7’ con un colpo di testa di Gytkjaer, ma la reazione dello Spezia arriva al 35’, quando Kouda firma il pari su un assist preciso di Vlahovic. È lo stesso Kouda, scrive Gennarelli sul Corriere dello Sport, a rovinare la propria serata con due ammonizioni ingenue: la prima per uno screzio con il portiere dopo il gol, la seconda per un fallo inutile a palla lontana. Espulso al 42’ del primo tempo, lascia i suoi in dieci e condiziona l’intera partita.

Pur in inferiorità numerica, lo Spezia di Roberto Donadoni prova a vincerla, mostrando grinta e compattezza. Il tecnico, come evidenzia ancora Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport, ha avuto appena tre giorni per incidere su un gruppo colpito da numerose assenze, ma la squadra ha dato segnali di vitalità e di voglia di reagire. Dall’altra parte, il Bari di Fabio Caserta conferma le difficoltà lontano dal San Nicola: dopo il vantaggio iniziale, i pugliesi calano alla distanza e ringraziano Cerofolini, autore di almeno due interventi decisivi.

Il match è stato interrotto al 14’ della ripresa per la caduta di un tifoso nel fossato della Curva Ferrovia: come riportato da Federico Gennarelli sul Corriere dello Sport, il supporter è stato soccorso immediatamente e trasportato all’ospedale Sant’Andrea, dove è stato giudicato fuori pericolo. Gli 8.836 spettatori presenti hanno applaudito i soccorritori in un momento di grande apprensione, poi la gara è ripresa regolarmente.

Sul piano statistico, il Bari ha collezionato 12 calci d’angolo contro i 4 dello Spezia, ma ha prodotto poco in fase offensiva. Lo Spezia ha mostrato più fame, ma la vittoria al «Picco» resta ancora un miraggio. In sintesi, come conclude Gennarelli nel suo pezzo per il Corriere dello Sport, è un punto che serve poco a entrambe, ma che renderà la pausa più riflessiva per due squadre che devono ancora trovare una vera identità.