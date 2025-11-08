Le probabili formazioni di Juve Stabia-Palermo

Oggi pomeriggio alle 17.15 allo stadio “Romeo Menti” di Castellammare di Stabia, la Juve Stabia di Ignazio Abate ospita il Palermo di Filippo Inzaghi in una sfida trasmessa su Dazn, Prime Video e OneFootball TV. Come riporta il Corriere dello Sport, la partita sarà diretta dall’arbitro Marchetti di Ostia Lido, con assistenti Regattieri e Pistarelli, quarto uomo Marotta, al VAR Giuia e AVAR Meraviglia.

JUVE STABIA (4-2-3-1)

Allenatore: Abate

Formazione titolare:

Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich, Carissoni; Leone, Correia; Piscopo, Maistro, Mosti; Candellone.

A disposizione: Boer, Baldi, Stabile, Varnier, Reale, Zuccon, Pierobon, De Pieri, Mannini, Cacciamani, Burnete, Gabrielloni.

Indisponibili: Battistella, Ciammaglichella, Duca, Morachioli.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Ultime: secondo il Corriere dello Sport, rientrano tra i convocati Varnier e Pierobon, mentre Piscopo è in vantaggio su Cacciamani per una maglia da titolare. Gabrielloni partirà dalla panchina.

PALERMO (3-5-2)

Allenatore: F. Inzaghi

Formazione titolare:

Joronen; Ceccaroni, Bani, Bereszynski; Augello, Palumbo, Ranocchia, Segre, Pierozzi; Pohjanpalo, Brunori.

A disposizione: Gomis, Bardi, Diakitè, Peda, Veròli, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.

Indisponibili: Gyasi, Gomes.

Squalificati: nessuno.

Diffidati: nessuno.

Ultime: come riporta ancora il Corriere dello Sport, Inzaghi conferma il centrocampo a cinque, con Palumbo interno sinistro. In attacco, Brunori torna dal primo minuto accanto a Pohjanpalo, mentre Le Douaron, pienamente recuperato, parte dalla panchina.