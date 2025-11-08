Corriere dello Sport: “Arriva il Palermo. E il manager McClory tifa Juve Stabia sugli spalti”

CASTELLAMMARE DI STABIA – La Juve Stabia torna finalmente al “Menti” dopo il rinvio della gara con il Bari, e lo fa nel segno dell’entusiasmo e del ritorno del proprio pubblico. Come racconta Raffaele Izzo sul Corriere dello Sport, il tecnico Ignazio Abate ha espresso tutta la sua emozione per riabbracciare i tifosi gialloblù: «Finalmente ritroviamo i nostri sostenitori, dai quali ci aspettiamo una bella risposta. Sappiamo di dover dare l’anima per trascinare la piazza».

Il ritorno tra le mura amiche arriva in un momento particolare: la presenza in tribuna di Daniel McClory, manager americano e membro del cda del club, è – come spiega il Corriere dello Sport – un segnale concreto dell’avanzamento dell’operazione di acquisizione dell’intero pacchetto delle quote societarie da parte del fondo statunitense Solmate.

«Dobbiamo rendere orgogliosa la nostra gente con una gara importante, contro un avversario che lotta per obiettivi ambiziosi», ha dichiarato Abate, che sfiderà il suo ex compagno ai tempi del Milan, Filippo Inzaghi, oggi alla guida del Palermo. Come sottolinea ancora Raffaele Izzo per il Corriere dello Sport, l’allenatore gialloblù potrà contare sui rientri di Varnier e Pierobon, entrambi in panchina, così come sull’attaccante Gabrielloni.

Abate, consapevole del valore dell’avversario, mantiene però i piedi per terra: «La sosta ci aiuterà a recuperare uomini – ha spiegato in conferenza –. Il nostro obiettivo resta la salvezza, conservando sempre equilibrio».

Un messaggio di realismo e determinazione, come evidenzia il Corriere dello Sport, in linea con la mentalità di un tecnico giovane ma già maturo, deciso a confermare la solidità della sua squadra davanti ai propri tifosi.