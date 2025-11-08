Palermo, solo 40 tifosi al “Menti”: la spinta del Barbera prima della partenza

Per motivi di ordine pubblico, la trasferta del Palermo a Castellammare di Stabia non avrà la solita e calorosa cornice di pubblico rosanero. Come riporta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, le autorità hanno imposto limitazioni severe alla vendita dei biglietti, riducendo drasticamente la presenza dei sostenitori ospiti. In totale saranno circa 40 i tifosi ammessi nel settore ospiti dello stadio “Romeo Menti”.

Nonostante le restrizioni, la passione del popolo palermitano non si è spenta. Nel piazzale antistante il “Renzo Barbera”, un centinaio di tifosi si è radunato ieri per salutare simbolicamente la squadra prima della partenza per la Campania. Come racconta ancora il Giornale di Sicilia, bandiere, fumogeni e cori hanno trasformato un semplice arrivederci in un momento di grande partecipazione e identità collettiva.

«Un saluto che vale come una spinta morale», scrive Radicini sul Giornale di Sicilia, sottolineando l’intensità dell’incontro: breve ma carico di emozione, capace di trasmettere al gruppo di Filippo Inzaghi l’affetto e la vicinanza di un’intera città.

Mentre solo pochi fortunati potranno assistere dal vivo alla partita sugli spalti del “Menti”, il resto del popolo rosanero seguirà a distanza, con il consueto trasporto e la speranza di vedere la squadra tornare a casa con un risultato positivo. Come evidenzia il Giornale di Sicilia, il saluto della vigilia assume così un valore simbolico: il segno tangibile di un legame che resiste a divieti e numeri, e che continua a rappresentare la vera forza del Palermo.