Spezia, allarme Esposito: possibile stop di 40 giorni
Brutte notizie per lo Spezia e per Luca D’Angelo. Come riporta Il Secolo XIX, il tecnico rischia di dover fare a meno di Salvatore Esposito per un periodo piuttosto lungo: il centrocampista stabiese, in campo contro il Padova solo a mezzo servizio, sta convivendo con un fastidioso problema muscolare al flessore.
Secondo quanto scrive Il Secolo XIX, Esposito ha giocato con una vistosa fasciatura alla coscia, segno di un infortunio tutt’altro che lieve. Gli esami strumentali delle prossime ore chiariranno l’entità del guaio, ma le prime indiscrezioni parlano di un possibile stop compreso tra i 30 e i 40 giorni.
Una tegola pesante, sottolinea ancora Il Secolo XIX, per il centrocampo spezzino, già alle prese con altre defezioni e alla ricerca di continuità in un momento cruciale della stagione.
Come evidenzia infine Il Secolo XIX, Esposito rappresenta uno degli uomini chiave nello scacchiere di D’Angelo: la sua assenza rischia di complicare la manovra e l’equilibrio tattico del gruppo bianconero, chiamato ora a trovare soluzioni alternative in regia.