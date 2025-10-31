Serie B, il valore delle rose non basta: Spezia e Samp in crisi, Modena e Frosinone da favola

Con il campionato di Serie B ormai entrato nel vivo, il confronto tra valore di mercato e classifica reale offre spunti interessanti. Come riportato da Transfermarkt e analizzato da IPA Sport, la seconda divisione italiana conferma una regola non scritta: il denaro non sempre garantisce risultati.

Secondo i dati aggiornati al 30 ottobre 2025, il valore complessivo delle venti rose di Serie B ammonta a 503,9 milioni di euro, con il Monza che guida la graduatoria economica (52,58 milioni) davanti a Venezia (49,65 milioni) e Spezia (40,85 milioni). Ma se si guarda la classifica reale, la fotografia cambia drasticamente.

Le delusioni: Spezia e Samp da incubo

La forbice più clamorosa è quella dello Spezia, terzo per valore complessivo ma solo 18º in classifica reale. Ben 15 posizioni di differenza per la squadra di Luca D’Angelo, che finora non ha saputo trasformare la qualità del proprio organico in risultati concreti. Male anche la Sampdoria, sesta per valore (28,2 milioni) ma lontana dalla zona playoff: un -13 che racconta di una stagione fin qui deludente e di una piazza che fatica a ritrovarsi dopo la retrocessione.

In difficoltà pure il Palermo, quarto per valore (38,85 milioni) ma in netto ritardo rispetto alle aspettative (-2 posizioni). Il club rosanero, costruito per la promozione diretta, sta pagando un rendimento altalenante e un avvio segnato da troppi pareggi.

Le sorprese: Modena e Frosinone oltre ogni previsione

Sul fronte opposto, il Modena è la rivelazione più luminosa. Nonostante un valore di rosa da metà classifica (24,43 milioni, nono posto), la squadra gialloblù è prima nella graduatoria reale: un balzo di +8 posizioni che premia il lavoro di continuità e un’identità tattica solida.

Stesso discorso per il Frosinone, dodicesimo per valore (21,65 milioni) ma anche lui autore di un +8 rispetto alle aspettative, a conferma della bontà del progetto tecnico. Bene anche la Carrarese (+7) e l’Avellino (+6), due realtà che stanno andando oltre i limiti economici, mentre la Virtus Entella (+5) e il Südtirol (+4) dimostrano di saper competere nonostante budget inferiori.

Chi rispetta i pronostici

In equilibrio quasi perfetto invece il Monza, primo per valore e secondo in classifica, e il Venezia, secondo sul piano economico ma ancora in lotta per le prime posizioni nonostante un piccolo calo di rendimento (-3). L’Empoli (33,6 milioni) e il Bari (22,45 milioni) oscillano tra alti e bassi ma restano pienamente in corsa per la zona playoff.