Atti vandalici contro l’auto di Di Mariano: solidarietà all’ex rosanero

Un gesto vile e inaccettabile. Francesco Di Mariano, oggi al Modena ma palermitano ed ex Palermo, ha denunciato attraverso un post su Instagram di essere stato vittima di atti vandalici ai danni della propria automobile. Due gomme bucate e il cofano danneggiato: questo il bilancio dell’episodio, che ha inevitabilmente scosso il calciatore.

Una vicenda che assume contorni ancora più amari se inserita nel contesto personale vissuto da Di Mariano negli ultimi giorni. Il giocatore, infatti, è reduce dal dolore per la perdita del suo cagnolino, investito recentemente. Una settimana difficile sotto ogni punto di vista, che va ben oltre il campo da gioco.

Di Mariano, cresciuto a Palermo e con un passato importante in maglia rosanero, resta una figura legata alla città e alla sua gente. Proprio per questo, episodi di questo genere risultano ancora più incomprensibili e lontani dai valori dello sport e del rispetto umano.

Al calciatore va la solidarietà e la vicinanza, nella speranza che simili gesti restino isolati e che le responsabilità vengano chiarite. Il calcio, e lo sport in generale, non possono mai diventare terreno di sfogo per rabbia o frustrazione.