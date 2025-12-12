Avellino-Palermo, tessera del tifoso obbligatoria per i rosanero

Per provare a conquistare il terzo risultato utile consecutivo, Raffaele Biancolino è sempre più orientato a ripartire dalla difesa a tre. Come racconta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino, il tecnico biancoverde sta costruendo il piano gara per Catanzaro su un pacchetto arretrato formato da Enrici, Simic e Fontanarosa, a protezione della porta di Daffara.

Dopo la rifinitura e il pranzo al Bel Sito Hotel, la squadra affronterà il lungo viaggio verso la Calabria. Biancolino valuta uno schieramento quasi a specchio rispetto al Catanzaro di Aquilani, impostato sul 3-5-2. Restano alcuni dubbi sulle corsie, in particolare a sinistra, dove l’assenza di Milani e la condizione non ottimale di Cagnano potrebbero favorire Cancellotti, come già avvenuto a Bolzano. In quel caso, la linea mediana sarebbe completata da Palmiero, Sounas e Missori, come evidenzia ancora Il Mattino di Avellino nell’analisi firmata da Marco Ingino.

Le scelte tattiche incidono anche sull’attacco. Palumbo potrebbe arretrare nel terzetto di centrocampo per consentire un 3-5-2 con Tutino affiancato da Biasci o Patierno, soluzione provata più volte in settimana. Biancolino, comunque, ha fatto ripassare anche il 4-3-1-2 e il 3-4-3, a conferma della duttilità richiesta al gruppo, come riporta Marco Ingino su Il Mattino di Avellino.

Intanto il mercato resta in fermento. Il ds Mario Aiello continua a muoversi: pista concreta per Marco Sala del Como, in scadenza e fuori dai piani di Fabregas. Restano monitorati anche Beruatto, Javier Gil, Salim Diakité e Giacomo Stabile, mentre Gyabuaa valuta il futuro. Tutti movimenti ricostruiti da Il Mattino di Avellino.

Occhio anche al calendario. Questa sera, alle 20.30, si gioca Palermo-Sampdoria al Barbera, gara che Biancolino e il suo staff seguiranno con attenzione in vista della sfida del 20 dicembre al Partenio-Lombardi. Il match segnerà anche l’esordio del nuovo pallone invernale della Serie B. Da segnalare inoltre che, per i tifosi del Palermo, l’Osservatorio ha consigliato l’obbligo della tessera del tifoso per i residenti nel capoluogo siciliano, dettaglio evidenziato da Marco Ingino su Il Mattino di Avellino nel quadro organizzativo della giornata.