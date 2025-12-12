Claudio Onofri: “Doria, occhio a Pohjanpalo”

La sedicesima giornata di Serie B si apre con una sfida dal peso specifico elevato: Palermo-Sampdoria. Un confronto che, a inizio stagione, metteva entrambe tra le candidate alla promozione, ma che oggi racconta due percorsi differenti. Lo sottolinea Claudio Onofri su Il Secolo di Genova, analizzando un Palermo in netta crescita e una Samp ancora alla ricerca di continuità.

I numeri parlano chiaro. Nelle ultime tre gare i rosanero hanno raccolto 7 punti, segnando 9 gol e subendone appena 2. Un rendimento che certifica la solidità della squadra siciliana, trascinata dal bomber Pohjanpalo, capocannoniere del torneo con 10 reti. L’ex Venezia ha firmato una tripletta nel netto 5-0 rifilato alla Carrarese e ha colpito anche nella gara successiva contro l’Empoli, in coppia con Le Douaron. Una coppia offensiva di categoria superiore, come evidenzia ancora Onofri sulle colonne de Il Secolo di Genova, già pronta per palcoscenici più ambiziosi.

La partita della Favorita propone anche un duello simbolico. Alle spalle di Pohjanpalo c’è Massimo Coda, a quota 7 gol, riferimento offensivo della Sampdoria e specialista della Serie B. Ma, come osserva Claudio Onofri su Il Secolo di Genova, il peso realizzativo del centravanti blucerchiato non basta da solo a sollevare il rendimento complessivo della squadra.

Il Palermo, invece, mostra meccanismi oliati anche sulle palle inattive. Emblematico il gol di Le Douaron al Castellani: punizione di Palumbo, inserimento perfetto e mancino rasoterra a fil di palo. Così come la rete alla Carrarese, nata da un movimento letto con anticipo da Segre e finalizzato di testa dall’ex Samp. Una manovra corale che coinvolge più interpreti, con Augello spesso protagonista sull’out sinistro con cross calibrati. Dettagli tattici che, secondo Il Secolo di Genova, imporranno a Gregucci contromisure precise.

Nel resto del turno spicca anche Spezia-Modena. Due squadre partite con ambizioni importanti, ma oggi con stati d’animo diversi. Gli uomini di Sottil, nonostante il ko interno con il Catanzaro, restano più continui. Il Modena, invece, si affida a Gliozzi – a quota 7 gol come Coda – e soprattutto a una difesa che primeggia insieme al Palermo con appena 11 reti subite. Reparto guidato dall’esperienza di Adorni, dominante nel gioco aereo, affiancato dai giovani Nieling e Tonoli. Un’analisi che Claudio Onofri su Il Secolo di Genova inserisce nel quadro di un campionato estremamente equilibrato.

Chiude il programma Entella-Carrarese, con i toscani reduci da due pesanti sconfitte contro Palermo e Samp, mentre i liguri arrivano da due stop consecutivi con Catanzaro e Spezia. Segnale di una Serie B che non concede pause e in cui ogni turno può ridisegnare la classifica.

Per Palermo-Sampdoria, però, il copione sembra già scritto: entusiasmo e solidità da una parte, ricerca di identità dall’altra. Alla Favorita, stasera, il peso della partita dirà molto sulle reali ambizioni delle due squadre, come conclude Claudio Onofri su Il Secolo di Genova.