Settore giovanile Palermo: pareggio per la Primavera, vittoria pesante dell’Under 17 contro il Napoli

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 15, 2025

Weekend intenso per le formazioni giovanili del Palermo. La Primavera, all’esordio nel campionato di Primavera 2 – Girone B, ha strappato un punto prezioso in trasferta con l’1-1 sul campo del Crotone, firmato da Nicolosi.

Successo di prestigio per l’Under 17, che nel campionato nazionale di categoria (Girone C) ha superato il Napoli 1-0 grazie al gol di Aurilio, confermando solidità e personalità.

Giornata più complicata, invece, per Under 16 e Under 15, entrambe impegnate sul campo della Roma nella prima giornata di campionato. I ragazzi dell’Under 16 sono caduti 4-1, con rete della bandiera siglata da Guarino, mentre l’Under 15 ha ceduto 3-0 ai pari età giallorossi.

