Settore giovanile Palermo: pareggio per la Primavera, vittoria pesante dell’Under 17 contro il Napoli

Weekend intenso per le formazioni giovanili del Palermo. La Primavera, all’esordio nel campionato di Primavera 2 – Girone B, ha strappato un punto prezioso in trasferta con l’1-1 sul campo del Crotone, firmato da Nicolosi.

Successo di prestigio per l’Under 17, che nel campionato nazionale di categoria (Girone C) ha superato il Napoli 1-0 grazie al gol di Aurilio, confermando solidità e personalità.

Giornata più complicata, invece, per Under 16 e Under 15, entrambe impegnate sul campo della Roma nella prima giornata di campionato. I ragazzi dell’Under 16 sono caduti 4-1, con rete della bandiera siglata da Guarino, mentre l’Under 15 ha ceduto 3-0 ai pari età giallorossi.